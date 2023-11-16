Следствие просит об аресте экс-главы правительства Самарской области

Октябрьский районный суд Самары 16 ноября рассмотрит ходатайство об аресте бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева, задержанных по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
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