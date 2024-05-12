Салливан: США «глубоко встревожены откатом демократии в Грузии»

Соединенные Штаты «глубоко встревожены откатом демократии в Грузии». Об этом написал в социальной сети X (бывший Twitter) помощник американского президента Джейк Салливан, прокомментировавший протесты против закона об иностранных агентах в закавказской республике.
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