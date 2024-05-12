Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    СОВРЕМЕННЫМ ЕВРО КОНКИСТАДОРАМ ПУТЬ ВО ВНЕ ПЕРЕКРЫЛИ США, ТОПЧУТСЯ НА МЕСТЕ, ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ СЕБЯ, ЧТО РОССИЯ ЭТО ТО...Конкистадоры были...
  • Вениамин Мельников
    почему убрали мое обращение к президенту.Прошу восстановить.Татьяна Голикова ...
  • Nikolay Zakharov
    С одной стороны, оптимизировать мигрантов до необходимой потребности,для Голиковой как два пальца об асфальт.А вот во...Татьяна Голикова ...

Салливан: США «глубоко встревожены откатом демократии в Грузии»

Салливан: США «глубоко встревожены откатом демократии в Грузии»

Соединенные Штаты «глубоко встревожены откатом демократии в Грузии». Об этом написал в социальной сети X (бывший Twitter) помощник американского президента Джейк Салливан, прокомментировавший протесты против закона об иностранных агентах в закавказской республике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх