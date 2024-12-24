Покупка Гренландии Трампом станет крупнейшим приобретением территории в истории США

Покупка Гренландии избранным президентом США Дональдом Трампом станет крупнейшим приобретением территории за всю историю, превзойдя даже приобретение Луизианы в 1803 году, которая на тот момент почти удвоила территорию государства.
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