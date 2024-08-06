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Регионы России

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Минобороны России поздравило военных с освобождением Новоселовки Первой в ДНР

Минобороны России поздравило военных с освобождением Новоселовки Первой в ДНР

Министерство обороны России сообщило, что начальник ведомства Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу шестого гвардейского танкового полка и 114-й отдельной мотострелковой бригады за успешное освобождение населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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