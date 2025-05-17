Видеоигры. Научный разбор

﻿﻿Для просмотра видео не требуется VPN или медленный интернет Компьютерные игры — это хорошо или плохо? Вызывает ли GTA желание стрелять в людей? Вызывает ли Farmville привыкание, как наркотики? Делает ли Counter-Strike детей и взрослых агрессивными? Станут ли дети глупыми, играя в игры? Или наоборот, стали умнее? В конце концов, существуют специализированные игры, которые развивают интеллект и способности.