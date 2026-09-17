Минобороны России перехватило 292 украинских беспилотника за день

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 292 украинских беспилотников за день. Операции проходили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Каспийского морей.
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