Минобороны России перехватило 292 украинских беспилотника за день

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 292 украинских беспилотников за день. Операции проходили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Каспийского морей.