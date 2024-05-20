Почему Запад не может изолировать российские банки?

Западные санкции против России не смогли полностью оставить финансовые потоки из страны. Глобальные экономические связи российских банков оказались важней для мировой экономики,чем "военные риски" распространения конфликта в Европе.
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