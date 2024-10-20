Жители Лабытнанги пожаловались на отсутствие урн возле домов

Жителей Лабытнанги возмутило отсутствие урн у новых лавочек, установленных по улице Гагарина. Пост с благодарностью за скамейки и негодованием из-за валяющегося в бетонной дыре мусора анонимный горожанин опубликовал в соцсетях.
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