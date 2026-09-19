Соединенные Штаты Америки: один подозреваемый был убит возле квартала 1300 на улице ЛаСалль в районе Линкольн-Хайтс в Шарлотте, Северная Каролина, во второй половине дня в результате перестрелки с участием офицера полиции.
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