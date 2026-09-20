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В Южной Осетии торжественно отметили День Республики

В Южной Осетии 20 сентября торжественно отметили День Республики.В этот день в 1990 году Совет народных депутатов принял решение о повышении статуса автономной области, что стало шагом к провозглашению Юго-Осетинской Советской Демократической Республики.

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