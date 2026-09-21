Jeff Probst Says Survivor 51 'Blows Up The Evolution' Of The Game — Watch

Survivor host Jeff Probst talks to TVLine about what the Open Era actually means for the game, and teases what's ahead for Wednesday's Season 51 premiere.
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