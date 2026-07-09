В Санкт-Петербурге доступен онлайн-каталог венков, корзин и траурных лент

Основной каталог расположен на сайте. Для удобства пользователей товары распределены по категориям: венки на похороны, венки из искусственных цветов, венки из живых цветов, букеты на похороны, ритуальные корзины из живых цветов и траурные ленты.
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