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Куда деваются товары, которые мы возвращаем на Ozon и Wildberries

Каждый день покупатели возвращают маркетплейсам тысячи вещей, от одежды до дорогой электроники. Но мало кто задумывается, куда отправляется вся эта гора товаров после отказа в пункте выдачи.

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