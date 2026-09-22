Куда деваются товары, которые мы возвращаем на Ozon и Wildberries

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Каждый день покупатели возвращают маркетплейсам тысячи вещей, от одежды до дорогой электроники. Но мало кто задумывается, куда отправляется вся эта гора товаров после отказа в пункте выдачи.