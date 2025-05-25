«Астраханочка» вновь забронзовела!

Второй матч с «Ладой» команда Михаила Измайлова провела так же уверенно, как и первый в Астрахани. Вчера в Тольятти состоялся второй матч за 3-е место женской Суперлиги чемпионата России по гандболу между местной «Ладой» и «Астраханочкой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии