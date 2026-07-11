Танцующие мальчики - жуткая традиция Афганистана, о которой молчит весь мир

Во всех закрытых ,недемократических государствах с несменяемыми элитами за плотными занавесями происходят вещи , о которых помалкивают. Никто ещё не изменил природу человека и его тайные пороки. Пока существуют закрытые от общества элиты , то и будут существовать и танцующие мальчики ихрен его знает что.

Одиссей

Афганистан, говорите? Ню-ню.... А ничего так, что при "завоевании" Туркестана в середине 19го века наша, русская, общественность столкнулась с этим явлением в НАШЕЙ СрАзии. Никакой не Афганистан - сопредельные с ним Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Кто-то думает, что за эти 150 лет этот обычай был изжит? Наивные... Меня в этом смысле другое волнует: люди с ВОТ ТАКИМ менталитетом имеют возможность СВОБОДНО приехать к нам и жить потом БЕСКОНТРОЛЬНО.