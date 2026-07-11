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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Танцующие мальчики - жуткая традиция Афганистана, о которой молчит весь мир

Танцующие мальчики - жуткая традиция Афганистана, о которой молчит весь мир

Мы привыкли считать Афганистан страной победившего религиозного пуританства, где женщинам запрещено даже громко разговаривать на улице.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Во всех закрытых ,недемократических государствах с несменяемыми элитами за плотными занавесями происходят вещи , о которых помалкивают. Никто ещё не изменил природу человека и его тайные пороки. Пока существуют закрытые от общества элиты , то и будут существовать  и танцующие мальчики ихрен его знает что.
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3 н.
Одиссей
Афганистан, говорите? Ню-ню.... А ничего так, что при &quot;завоевании&quot; Туркестана в середине 19го века наша, русская, общественность столкнулась с этим явлением в НАШЕЙ СрАзии. Никакой не Афганистан - сопредельные с ним Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Кто-то думает, что за эти 150 лет этот обычай был изжит? Наивные...   Меня в этом смысле другое волнует: люди с ВОТ ТАКИМ менталитетом имеют возможность СВОБОДНО приехать к нам и жить потом БЕСКОНТРОЛЬНО.
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3 н.