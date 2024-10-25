Расчеты БПЛА "Орлан" уничтожают ВСУ на кураховском направлении

Отрезают пути снабжения боевикам наши бойцы и на кураховском направлении. В районе поселка Острое они регулярно уничтожают пункты временной дислокации и переправы, по которым подразделения ВСУ подтягивают резервы.
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