Москва реализует поручения президента по строительству социальных и спортивных объектов

В столице поручения президента по развитию спорт инфраструктуры активно исполняются Власти Москвы активно реализуют указания Президента России Владимира Путина, выданные им в ходе послания Федеральному Собранию, о расширении числа социальных и спортивных объектов.
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