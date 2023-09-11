«Для тебя, мразь, навсегда»: Смольянинов пожаловался, что его презирают даже в Латвии

Леонид Руси А как чирикал... - Мне всё равно что будет с Россией, хоть бы на неё и атомные бомбы бросили и уничтожили... А теперь помыкался, предатель, паскуда, прошмандовка... и понял что потерял...

Анатолий Сазонов Для тебя мразь один выход как у Иуды-повеситься на осине!