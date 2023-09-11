Театр абсурда

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    До каких апор эта мразь будет получать деньжищи ни за что? Ненавидит Россию, но  живёт за счёт бюджета. Поневоле пове...Сенатор Нарусова ...
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«Для тебя, мразь, навсегда»: Смольянинов пожаловался, что его презирают даже в Латвии

«Для тебя, мразь, навсегда»: Смольянинов пожаловался, что его презирают даже в Латвии

Актёр-предатель Артур Смольянинов*. Стоп-кадр: t.me/alekseystefanov Сбежавший из России актёр Артур Смольянинов* дал интервью о жизни в Латвии.

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Комментарии
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Леонид Руси
А как чирикал... - Мне всё равно что будет с Россией, хоть бы на неё и атомные бомбы бросили и уничтожили... А теперь помыкался, предатель, паскуда, прошмандовка... и понял что потерял...
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18 час.
Анатолий Сазонов
Для тебя мразь один выход как у Иуды-повеситься на осине!
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18 час.
Александр Семенов
Правильно сказал дедушка с добрыми глазами: а &quot;Для тебя, мразь, навсегда!&quot;  Жаль только что эти мрази потянутся в Россию, и продажные дураки не уважающие себя, их примут, и будут ходить на концерты этих мразей, которые их и Россию поливали дерьмом.
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17 час.

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