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Германия может развалиться не на две, а на три части

Германия может развалиться не на две, а на три части

Денонсация неисполненного договора?  Вчера 9,1K прочитали Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель 21 февраля в беседе с «РИА-Новости» заявил, что договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» 1990 года необходимо денонсировать.

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