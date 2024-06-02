Что происходит с нашим телом, пока мы спим

Существует множество причин, по которым сон является самым любимым занятием многих людей. Эта спокойная часть нашего дня имеет жизненно важное значение как для нашего физического, так и для психологического здоровья — это состояние, когда мы можем увидеть сны, расслабиться и восстановить свою энергию.