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ОПК пошел по западному пути: в России начали проект новейшей РСЗО "Сарма"

ОПК пошел по западному пути: в России начали проект новейшей РСЗО "Сарма"

6,7K прочитали Здравствуйте. О том что нам нужен свой собственный, российский аналог HIMARS стали говорить уже довольно давно.

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