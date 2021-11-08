Журнал «Профиль»

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Гинцбург объяснил, что нужно для защиты от заражения дельта-штаммом COVID-19

Гинцбург объяснил, что нужно для защиты от заражения дельта-штаммом COVID-19

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провел исследование, чтобы определить необходимое для защиты от дельта-штамма коронавируса количество единиц связывающих антител (BAU – binding antibody units).

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