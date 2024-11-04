ЛДПР внесет в ГД проект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР, возглавляемые председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, подготовили законопроект, направленный на то, чтобы информировать водителей о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) с помощью красного сигнала сразу после их обнаружения.