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ЛДПР внесет в ГД проект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД

ЛДПР внесет в ГД проект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР, возглавляемые председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, подготовили законопроект, направленный на то, чтобы информировать водителей о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) с помощью красного сигнала сразу после их обнаружения.

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