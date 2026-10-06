Песков оценил предложение Трампа помочь России в борьбе с опасной инфекцией

Дмитрий Песков положительно оценил заявление Дональда Трампа о готовности США оказать России помощь из-за эпидемиологической ситуации в Иркутской области.
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