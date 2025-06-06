Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВО: ВС России поразили ТЭЦ в Киеве

ВО: ВС России поразили ТЭЦ в Киеве

В ходе массированного удара ВС России с применением БПЛА-камикадзе и крылатых ракет поражены ТЭЦ-5 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также позиционный район ЗРК Patriot в Киеве и другие объекты, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

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