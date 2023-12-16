Зелёный свет Как Нижегородская область сохраняет природные богатства Ликвидация свалок и раздельный сбор мусора, расчистка рек и реконструкция очистных сооружений, профилактика незаконной вырубки деревьев и полномасштабное восстановление лесов – борьба за экологию ведётся в Нижегородской области по всем фронтам.