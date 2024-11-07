Шойгу: перед Западом стоит выбор - уничтожать народ Украины или договариваться

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве заявил, что перед западными партнерами Киева стоит выбор - продолжать уничтожать народ Украины или договариваться.
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