От Эльбы до Эбро: крупные реки Европы захвачены микропластиком

Некоторые микропластики плавают, другие оседают на дне рек: микропластик захватил реки Европы — от Эльбы в Германии до Эбро в Испании, Сены во Франции и Темзы в Великобритании, о чем свидетельствуют 14 исследований, опубликованных одновременно в журнале Environmental Science and Pollution Research, сообщает AFP.
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