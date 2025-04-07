От Эльбы до Эбро: крупные реки Европы захвачены микропластиком

Некоторые микропластики плавают, другие оседают на дне рек: микропластик захватил реки Европы — от Эльбы в Германии до Эбро в Испании, Сены во Франции и Темзы в Великобритании, о чем свидетельствуют 14 исследований, опубликованных одновременно в журнале Environmental Science and Pollution Research, сообщает AFP.