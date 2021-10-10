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США снимут часть санкций против россиян в обмен на визит Нуланд в Москву

США снимут часть санкций против россиян в обмен на визит Нуланд в Москву

Власти США согласились исключить из санкционного списка часть россиян в обмен на визит заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву.

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