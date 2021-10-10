США снимут часть санкций против россиян в обмен на визит Нуланд в Москву

Власти США согласились исключить из санкционного списка часть россиян в обмен на визит заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву.
Популярные статьи
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии