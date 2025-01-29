Замглавы петербургского УФАС задержали по делу о превышении полномочий

Были нарушены права добросовестных участников тендеров В Петербурге задержали замглавы — начальника отдела контроля размещения госзаказа управления Федеральной антимонопольной службы по городу Екатерину Даниловскую по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
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