И теперь сфер взаимной работы станет ещё больше: на форуме подписали 19 соглашений. Ключевое из них — создание Индо‑Татарстанского бизнес‑клуба и партнёрство Торгово‑промышленной палаты Татарстана с Индийской палатой международного бизнеса.