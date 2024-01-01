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Полковник СБУ: фронт ВСУ рухнет из-за мобилизованных

Полковник СБУ: фронт ВСУ рухнет из-за мобилизованных

Global Look Press/Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency ВСУ могут потерпеть поражение из-за насильственной мобилизации и подорванных морально-боевых качеств призывников, заявил экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.

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