Жительница Чистополя поверила мошенникам и лишилась крупной суммы

Полицейские напоминают гражданам об осторожности при ведении телефонных разговоров с незнакомцами. В дежурную часть ОМВД России по Чистопольскому району поступило сообщение от 59-летней местной жительницы о совершённом в отношении нее противоправном деянии.
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