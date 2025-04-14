ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Закон для кишлачников обоготятсяМинтруд разработа...
  • Людмила Лепаева
    Зубы выбить может поумнеетЧто делать, если ...
  • rutraveller
    На границе никто не будет штрафовать за отсутствие страховки, просто не пустят, я так понял https://vandrovnik.ru/ge/...В Грузии изменятс...

На астраханской верфи началось активное строительство плавдока грузоподъемностью 25 тыс. тонн

На астраханской верфи началось активное строительство плавдока грузоподъемностью 25 тыс. тонн

АСТРАХАНЬ, 14 апреля, ФедералПресс. Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО) приступило к активной фазе строительства плавучего дока проекта 24012 «Владимир Емельянов», который будет обслуживать корабли и суда размером 250 на 48 метров и грузоподъемностью до 25 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх