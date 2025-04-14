На астраханской верфи началось активное строительство плавдока грузоподъемностью 25 тыс. тонн

АСТРАХАНЬ, 14 апреля, ФедералПресс. Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО) приступило к активной фазе строительства плавучего дока проекта 24012 «Владимир Емельянов», который будет обслуживать корабли и суда размером 250 на 48 метров и грузоподъемностью до 25 тыс.