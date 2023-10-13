Сенатор Пол: Байден знал, но скрыл масштабы коррупции и растрат на Украине

Белый дом получил отчет о растратах на Украине, но решил его не обнародовать. Президент США Джо Байден специально скрыл информацию о масштабах коррупции в этой стране, заявил телеканалу Fox News сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.