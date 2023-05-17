Диетолог Лазуренко: употребление кваса может нанести вред организму

По данным Россельхозбанка, за последние пять лет потребление кваса в России увеличилось в полтора раза, достигнув 5,6 литров на человека в 2022 году.
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