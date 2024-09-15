Карраскаль впервые забил за «Динамо» в РПЛ – «Ахмату» с пенальти. Мяч попал в руку Жирову рикошетом после удара Тюкавина

В 1-м тайме матча 8-го тура между «Динамо» и «Ахматом» был назначен пенальти в ворота грозненцев. Мяч попал в руку защитнику Александру Жирову рикошетом от корпуса после удара Константина Тюкавина, и арбитр Артем Чистяков после просмотра видеоповтора указал на точку.