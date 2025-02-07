Президент Владимир Путин приоткрыл закулисье работы над ежегодным посланием Федеральному Собранию. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 7 февраля Путин поставил ключевые задачи — борьба с инфляцией и закрепление устойчивого экономического развития.
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