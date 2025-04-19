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Фред Катц: «Серия «Лейкерс» – «Вулвз» должна развеять представление о том, что НБА стала шаблонной»

«Лейкерс» небольшие. Но, вопреки распространенному мнению, они вовсе и не крошечные.  В их маленьких составах нет традиционного центрового, но у них есть 198-сантиметровый бомбардир Лука Дончич, резкий защитник Остин Ривз, уникальный «грузовик» Леброн Джеймс и пара мощных форвардов: Дориан Финни-Смит и Руи Хатимура.

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