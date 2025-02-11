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Царьград

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ФСБ и Следком задержали в Челябинске родственника именитого хоккеиста

ФСБ и Следком задержали в Челябинске родственника именитого хоккеиста

Мужчина руководит школой имени Сергея Макарова.К директору спортивной хоккейной школы олимпийского резерва наведались сотрудники ФСБ и Следственного комитета Челябинской области.

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