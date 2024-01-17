Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Доходность U.S. Treasury резко выросла на ухудшении ожиданий по снижению ставок ФРС США

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на 9 базисных пунктов после того, как член совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер предположил, что центральный банк не будет торопиться со снижением ставок.

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