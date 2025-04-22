23 земских медика придут на помощь ямальским пациентам

В этом году в отдаленные населенные пункты Ямала приедут работать 23 медицинских специалиста. Среди них — 19 врачей и 4 фельдшера, которые закроют потребность в таких важных специалистах как детские психиатры, терапевты, педиатры, стоматологи, отоларингологи, неврологи и неонатологи.
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