23 земских медика придут на помощь ямальским пациентам

В этом году в отдаленные населенные пункты Ямала приедут работать 23 медицинских специалиста. Среди них — 19 врачей и 4 фельдшера, которые закроют потребность в таких важных специалистах как детские психиатры, терапевты, педиатры, стоматологи, отоларингологи, неврологи и неонатологи.