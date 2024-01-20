Беглые актёры, певцы и иные "нетвойнисты", как широко известно, не утратили связь со своей Родиной и способы зарабатывать в России деньги,часть этих средств, зачастую бюджетных, идёт на убийство русских солдат.

ФОТО: DROP OF LIGHT/SHUTTERSTOCK/НЕКИРИЧЕВ АНДРЕЙ/АГН "МОСКВА" УБИЙСТВО РУССКИХ СОЛДАТ ОПЛАЧЕНО БЮДЖЕТОМ РОССИИ: ПЛАН АКУНИНА* В ДЕЙСТВИИ Беглые актёры, певцы и иные "нетвойнисты", как широко известно, не утратили связь со своей Родиной и находят способы зарабатывать в России деньги, на которые живут за границей.