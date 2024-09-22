Десять мирных жителей ранены в результате обстрела села Черемошное Белгородского района

Среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и 7 бойцов самообороны Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении десяти мирных жителей во время обстрела села Черемошное.
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