«Решились!» 62-летний Харатьян рассекретил пополнение в семье

Актер с женой Мариной приняли решение. @Legion-MediaДмитрий Харатьян, несмотря на очень напряженный рабочий график новый год встретил в семейном кругу и затем собрался устроить шашлыки с друзьями - Балуевым, Каплевичем, Мамаевым, Маклаковым.