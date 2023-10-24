Маск заявил о движении к третьей мировой войне

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в эфире с экс-ведущим американского телеканала Fox News, политическим обозревателем Такером Карлсоном обсудил палестино-израильский конфликт и предположил, чем может обернуться поддержка Вашингтоном Израиля.
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