Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Отношения России и Сирии встали на путь прагматизма

Отношения России и Сирии встали на путь прагматизма

По данным западных СМИ, переговоры России с новыми властями Сирии проходят успешно, а стороны близки к реализации своих интересов.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
будем   финансировать  сирийских бандитов ?
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13 час.
W
Walery
Сирию можно переманить и наладить отношения в том числе и для нашей пользы. Упускать такие варианты крайне нелогично.
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13 час.
Александр Симаков
Мы не будем финансировать сирийских бандитов, мы будем платитиь арендную плату за наши базы в Сирии. Об этом сейчас и идёт торг.  Прочтите ещё раз этот абзац; &quot;«Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи», – говорится в пресс-релизе на сайте Кремля. При этом не исключено, что часть этой помощи станет ОПЛАТОЙ за пребывание российских баз&quot;. P.S.  Надо внимательно читать статьи, чтобы не задавать глупые вопросы.
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13 час.
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