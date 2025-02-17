Отношения России и Сирии встали на путь прагматизма

Александр Симаков

Мы не будем финансировать сирийских бандитов, мы будем платитиь арендную плату за наши базы в Сирии. Об этом сейчас и идёт торг. Прочтите ещё раз этот абзац; "«Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи», – говорится в пресс-релизе на сайте Кремля. При этом не исключено, что часть этой помощи станет ОПЛАТОЙ за пребывание российских баз". P.S. Надо внимательно читать статьи, чтобы не задавать глупые вопросы.