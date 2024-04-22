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Спички - не игрушка

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Любителям халявы, или Россия всем должна

Любителям халявы, или Россия всем должна

Виктор Анисимов  Никак не угомонятся любители пожить за счёт России и российского народа. Всё пытаются привить нам чувство вины за распад Советского Союза, и за то что якобы "Россия их бросила" в бывших союзных республиках, вдруг в одночасье ставших "независимыми государствами", особенно усердствуют в этих обвинениях наши "небратья" - понаехавшие к нам украинцы.

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