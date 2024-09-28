Новый Haval H9 подешевел в Китае еще до начала поставок

Концерн Great Wall всё-таки начал выдавать местным заказчикам рамные внедорожники второго поколения. Изначально дебют на китайском рынке был запланирован на 19 сентября, но в итоге церемонию отложили на 25 сентября.
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