Казахстанские военные бригады им. Панфилова посетили мемориал в Волоколамске

АСТАНА, 5 мая. /ТАСС/. Казахстанские военные 37-й десантно-штурмовой бригады имени генерал-майора Ивана Панфилова, прибывшие для участия в параде Победы в Москве 9 мая, посетили музей героев-панфиловцев в Волоколамске и возложили цветы к мемориалу.
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