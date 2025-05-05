Казахстанские военные бригады им. Панфилова посетили мемориал в Волоколамске

АСТАНА, 5 мая. /ТАСС/. Казахстанские военные 37-й десантно-штурмовой бригады имени генерал-майора Ивана Панфилова, прибывшие для участия в параде Победы в Москве 9 мая, посетили музей героев-панфиловцев в Волоколамске и возложили цветы к мемориалу.